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Kafede otururken sırtına 'yorgun mermi' isabet etti

DHA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 16:46 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 16:46

Kayseri'de kafede oturduğu sırada sırtına yorgun mermi isabet eden sağlık çalışanı Ferdi T. (40), yaralandı.


Olay, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'nde bulunan kafede meydana geldi. Arkadaşları ile kafede oturan Ferdi T.'nin sırtına nereden atıldığı bilinmeyen, havaya gerçekleştirilen atışın ardından merminin hızını kaybederek yere doğru ivme kazanmasıyla ölümcül yaralanmalara yol açan yorgun mermi çekirdeği isabet etti.
 
 
Yaralanan Ferdi T., olay yerine çağrılan ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ferdi T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Ferdi T.'yi yaralayan merminin nereden, kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Kayseri kafe yorgun mermi
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