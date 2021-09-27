Yeni haftanın ilk gününde gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında kabine toplantısı başladı. Kabinenin gündeminde fahiş fiyatla mücadele, yeni yasama yılının yol haritası, koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları var.
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- Kabine toplantısı başladı! Fahiş fiyat ve kovid salgını masada
Kabine toplantısı başladı! Fahiş fiyat ve kovid salgını masada
27 Eylül 2021 Pazartesi - 16:09 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 16:12