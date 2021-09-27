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Kabine toplantısı başladı! Fahiş fiyat ve kovid salgını masada

27 Eylül 2021 Pazartesi - 16:09 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 16:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı. Bakanlar Kurulu toplantısında özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da rahatsızlığını dile getirerek "Burada bir mağduriyet varsa devlet olarak bunun üzerine gitmek bizim borcumuz" dediği zincir marketlerin fahiş fiyat uygulamaları da kendine yer bulacak.


Yeni haftanın ilk gününde gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında kabine toplantısı başladı. Kabinenin gündeminde fahiş fiyatla mücadele, yeni yasama yılının yol haritası, koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları var.

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