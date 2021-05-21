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Kabe'de şoke eden saldırı! Cuma hutbesini okuduğu sırada...

DHA |  21 Mayıs 2021 Cuma - 21:12 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 21:16

Suudi Arabistan'da Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balilaya cuma hutbesini okuduğu sırada bıçaklı saldırgan tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.


Suudi Arabistanda binlerce Müslüman Mescid-i Haram'da Cuma namazı kıldı. Cuma namazı öncesi bıçaklı bir saldırgan hutbe okuyan Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balilaya saldırı girişiminde bulundu. Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kimliği açıklanmayan saldırganın elinde bıçakla hutbeye girmeye çalıştığı görülüyor. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haremeyn İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Bıçaklı bir kişi, Şeyh Bandar Balilaya  hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan kamu güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak, gözaltına almıştır ifadelerine yer verildi.
 

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Suudi Arabistan Kabe Şeyh Bandar Balila
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