Joe Biden'ın zor anları! Bir türlü yapamadı...

ABD’nin yeni başkanı olması beklenen Joe Biden ve eşi Jill Biden canlı yayında zor anlar yaşadı. Çift yeni yıl ile ilgili temennilerini dile getirdikten sonra konfeti patlamak istedi fakat bir türlü başarılı olamadı.

Önümüzdeki günlerde ABD 'nin yeni başkanı olması beklenen Joe Biden yılın son canlı yayınında ABC kanalında konuştu.

Sunucu Ryan Seacrest, New York ’un simgesi Times Meydanı’ndan Biden çiftinin evine bağlanırken, yeni yılla ilgili dileklerini sordu.

Biden, sağlık çalışanlarını salgın sürecinde gösterdikleri çaba nedeniyle tebrik etti. “Bizim için çok fazla şey yaptılar. Hayatlarını riske attılar. Bizim için çok şey başardılar ve onlara borçluyuz” dedi.

Jill Biden ise, “Yaptıkları her şey için minnettarız. Biz güvende olabilelim diye ailelerini, evlerini geride bıraktılar” ifadelerini kullandı.

Halka güven vermek için koronavirüs aşısı yaptırdıklarını hatırlatan Jill Biden, “Hiçbir ağrı ya da yan etki olmadı. Aşı olmaktan korkmayın, acımıyor. Hepimizin güvende olması için aşı olun” diye konuştu.

Çift bu sözlerinin ardından vatandaşların yeni yılını kutladı.

Jill Biden konfeti patlatmak istedi ancak elindeki kutuyu açmayı bir türlü başaramadı. Bu sefer Jill Biden’ın yardımına eşi Joe Biden koşmak istedi. Fakat kutu ikiye bölündü ve ellerinde kaldı. O eğlenceli anlar kameralara yansıdı.