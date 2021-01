Joe Biden'ın zor anları! Bir türlü yapamadı...

Jill Biden ise, “Yaptıkları her şey için minnettarız. Biz güvende olabilelim diye ailelerini, evlerini geride bıraktılar” ifadelerini kullandı.

Çift bu sözlerinin ardından vatandaşların yeni yılını kutladı.

Jill Biden konfeti patlatmak istedi ancak elindeki kutuyu açmayı bir türlü başaramadı. Bu sefer Jill Biden’ın yardımına eşi Joe Biden koşmak istedi. Fakat kutu ikiye bölündü ve ellerinde kaldı. O eğlenceli anlar kameralara yansıdı.

Here is the last interview for President-Elect @JoeBiden and future First Lady @DrBiden in 2020! ???? #RockinEve pic.twitter.com/wcSnlbL8pM