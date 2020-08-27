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Japonya'dan flaş karar! Listeye 3 ülke daha eklendi

AA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 8:52 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 8:52

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısının 159'a ulaştığı bildirildi.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'a  karşı seyahat edilmesinden kaçınılması talep edilen ülke listesine yeni 13 ülke  eklendi.
 
Listeye Asya'dan Butan, Orta ve Güney Amerika'dan Trinidad ve Tobago  ile Belize, Afrika'dan Etiyopya, Gambiya, Zambiya, Zimbabve, Tunus, Nijerya,  Malavi, Güney Sudan, Ruanda, Lesotho ilave edildi.
 
Öte yandan Çin, Güney Kore, ABD, Rusya, Avrupa'nın birçok ülkesi dahil  toplam 129 ülkeden Japonya'ya giriş yasağı uygulanıyor ve bu ülkelerden yolcu  kabul edilmiyor.
 
  
 

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