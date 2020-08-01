Peş peşe yangınlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir Menderes ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz, 3 dozer yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görüldü.
Öte yandan Bornova ilçesi Homeros Vadisi yakınlarında da henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi. 2 ayrı noktada çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.
AYDIN'DA YANGIN
Aydın Çine'nin Akçoava Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki orman ve makilik alanda, bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 12 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 5 helikopterle havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Muğla'nın Yatağan ilçe sınırını geçti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
MUĞLA'DA YANGIN
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Karabağ Mahallesi Bayraklı Tepe mevkisindeki otluk ve makilik alanda saat 15.00 sıralarında başladı.
Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Çalışmalara AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi.
Arazinin sarp olması nedeniyle ekipler bazı bölgelere müdahalede zorlandı. Alevler Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar ve İslamhaneleri mahallelerinden de görüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.