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39 ilde dev operasyon! 82 gözaltı kararı

AA |  01 Aralık 2020 Salı - 8:29 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 8:54

İzmir merkezli 39 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 70'i muvazzaf 82 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki  yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe  telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü  yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak  üzere 70'i muvazzaf 82 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.
 
Polis ve jandarma ekiplerince İzmir merkezli 39 ilde gerçekleştirilen  eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin 60'ının Jandarma Genel Komutanlığı, 16'sının Kara  Kuvvetleri Komutanlığı, 5'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Deniz  Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.
 
Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri  Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda,  FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst  rütbede subayların da bulunduğu toplam 848 askeri personelin ihraç işleminin  başlatılması için bu konuda hazırlanan delilerin ilgili komutanlıklara  gönderildiği belirtildi.
 
  
 

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