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İzmir'de deprem meydana geldi! İstanbul'da hissedildi...

30 Ekim 2020 Cuma - 14:53 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 16:43

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Şiddetli deprem birçok ilden hissedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Enkaz altında vatandaşlarımız var." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "20'ye yakın binanın yıkıldığı ihbarı var" açıklamasını yaptı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.


Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir’in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
 
 
İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.’de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.
 
 
Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.8 olarak açıkladı.
 
YIKILAN 7 KATLI BİNADAN 3 KİŞİ KURTARILDI
 
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları  olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan  binadan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 
 
Manavkuyu Mahallesi 1593 Sokak'ta yıkılan binanın enkazında, çevre  sakinlerinin yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
 
Çalışmalar sonucu enkazdan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar,  ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
Binada yakınları bulunanların endişeli bekleyişi devam ediyor.
 
 
ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Ege  Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin,  Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldıklarını belirterek,  "Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik  bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine  yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle  vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız." dedi. 
 
 Bakan Kurum, Batman'daki temasları kapsamında Türkiye Petrolleri  Kristal Park Tesisleri'nde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.
 
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklama  yapan Kurum, bugün İzmir'in Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde 6,6  büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini hatırlattı.
 
Kurum, "Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık.  Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik  bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine  yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle  vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız." diye konuştu.
 
 
Kurum, bölgede hızla çalışmaların başlatıldığını aktararak, şöyle  dedi:
 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili bakanlıklar olarak  olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında  kalan vatandaşlarımıza enkaz çalışmaları yapıp bu surette vatandaşlarımızın  yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Ben tüm İzmir'imize  tüm Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
 
Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar,  Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı  Ömer Bulut,  ilgili kurum müdürleri katıldı.
 
Bakan Kurum, Batman'daki programlarını iptal ederek, İzmir'e geçiyor.
 
DEPREMDEN ETKİLENEN TÜM İLLER HAVADAN TARANIYOR
 
İzmri'de yaşanan depremin ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada  "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam  ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor. İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis  kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler  çalışmaktadır." denildi. 
 
 
 
BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR...
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada,  "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi.Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir." dedi. 
 
'ULAŞIM VE İLETİŞİM SORUNU YOK'
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,  İzmir'deki depremle ilgili, "Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı  yok." dedi. 
 
Karaismailoğlu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir  Ünal ile Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda inceleme bulundu, çalışmalar hakkında  bilgi aldı.
 
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, deprem  nedeniyle İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:
 
"İzmir'de çok üzücü bir olay meydana geldi. Onunla ilgili her türlü  irtibatları sağladık. Gerekli bilgileri alıyoruz ve konuyu yakından takip  ediyoruz. Ulaşım ve iletişim açısından da her hangi bir sıkıntı yok. İnşallah en  az hasarla atlatacağımız bir deprem olur. Bakanlık olarak konunun tamamen  üzerindeyiz ve sürekli takip ve müdahale ediyoruz."
 
Bakan Karaismailoğlu, bölgedeki çalışmalarla ilgili de bilgi vererek,  şunları söyledi:
 
"Ülkemizin gurur duyduğu dünya için örnek bir projeyi inceliyoruz.  Kahramanmaraş halkının beklediği en büyük projelerden biri olan Kahramanmaraş ile  Göksün arasında olan 11 tünelli yolumuzun çalışmalarını inceleme üzere Göksu  şantiyesindeyiz. Mevcut 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye indiren ve içinde 11  tünelin bulunduğu viyadüklerin ve köprülerin yer aldığı çok önemli bir projedir.  Kayseri Kahramanmaraş arasını birleştiren, bölgeye çok önemli katkılar verecek  bir projedir. Bölgeye her anlamda ciddi katkılar verecek. İnşallah 7 Kasım'da  Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu yolun açılışını yapacağız."
 
 
İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN İLK AÇIKLAMA
 
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir açıklarındaki  depremle ilgili kendilerine henüz ulaşan can ve mal kaybı bilgisi bulunmadığını  belirterek, "Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler  neyse detaylı şekilde aktaracağız." dedi. 
 
Merkezi üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan  6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Vali Köşger,  şiddetli bir deprem yaşandığını belirtti.
 
 
Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili bilgi yok.  Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı  şekilde aktaracağız." diye konuştu.
 
Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı  ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.
 
Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı  vatandaşlar binaları tahliye ediyor.
 
 
Birçok ilden hissedilen deprem nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
 
 
 
İSTANBUL VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
 
İstanbul Valisi Yerlikaya: ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili  olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.''
 
 
'MUĞLA'DA OLUMSUZ BİR DURUM YOK'
 
 AFAD tarafından Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar  açıkları olan ve 6,6 büyüklüğündeki deprem Muğla'da da hissedildi. 
 
Muğla ve ilçelerinde de depremi hisseden vatandaşlar ev ile iş  yerlerinden cadde ve sokaklara çıktı. Bölgede kısa süreli panik yaşandı.
 
 
 Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Muğla ve ilçelerinde  deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi.
 
Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması yapıldığı  belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
 "Çalışmalar devam etmekte olup, 15.30 itibari ile Muğla merkez ve  ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır.  Muğla merkez ve  ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir.  İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen 25 deprem istasyonu  bulunmakta olup, gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."
 
 
ÇOK SAYIDA ARTÇI MEYDANA GELDİ
 
İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin arından çok sayıda artçı deprem oldu. Peş peşe yaşanan artçıların arasında en büyüğünün 4.8 olduğu açıklandı.
 
İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla şu depremler yaşandı:
 
Seferihisar – 4.7
 
Kuşadası Körfezi – 4.1
 
Urla – 4.1
 
Seferihisar – 4.2
 
Kuşadası – 4.1
 
Kuşadası – 4.8
 
Yunanistan / Samos – 3.9
 
Kuşadası – 3.6
 
Kuşadası – 3.5
 
Kuşadası Körfezi/ Menderes – 4.2
 
 
  
 
 
 

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