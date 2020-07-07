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İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı! 8 kişi gözaltında

07 Temmuz 2020 Salı - 9:24 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 10:13

İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece, Narlıdere'nin Sahilevleri açıklarındaki tankerde kaçak göçmenler olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi, ortak operasyon yaptı.
 
Tankeri kontrol eden ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 276 kaçak göçmen ile geçişi organize eden 8 organizatörü yakaladı. 284 kişi, tekneyle birlikte kıyıya getirildi. Kaçak göçmenlerin, kimlik tespit işlemleri sürerken, organizatörlük yapan şüphelilerin ise sorgulandığı öğrenildi.

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İzmir gemi sığınmacı
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