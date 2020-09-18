18 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.111 0.00 EURO 8,9690 0.17
USD 7,5550 0.11 ALTIN 474,060 0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş corona virüse yakalandı!

18 Eylül 2020 Cuma - 8:51 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 8:51

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.


İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş Kovid-19 testinin pozitif  çıktığını açıkladı. Milletvekili Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesi  ile Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.  Doktorların gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaçla tedavilerinin  evde izole olarak yapılmasına karar verdiklerini aktaran Yokuş, "Son bir hafta  içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizleri mutlu  edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin  yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

corona konya Fahrettin yokuş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.