İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu ve oyuncuları- İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlayacak?

İyi Günde Kötü Günde için hazırlıklara başlandı. Yapımına O3 Medya’nın imza attığı ve başrollerinde; Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’in yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisinin tam kadro fotoğrafı okuma provasından paylaşıldı. Dizinin yönetmen koltuğunda Barış Erçetin oturduğu, senaryosunu ise Pelin Karamehmetoğlu üstlendiği İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncuları, konusu ve ne zaman başlayacağı merak edilmeye, araştırılmaya başlandı.

İyi Günde Kötü Günde dizisine ait fotoğrafların paylaşılması, dizi hakkında yapılan araştırmaların artmasına neden dolu. Başrollerini Elçin Sangu ve Ozan Dolunay paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Barış Erçetin üstlendiği İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlayacak?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU

Star TV'de ekranlara gelmesi planlanan dizi, nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla’nın izlemeye doyamayacağınız sımsıcak hikayesini renkli bir anlatımla ekrana taşıyacak.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen paylaşırken Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta oyuncuların yanı sıra; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de yer alacak.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okuma provalarına başlanan dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.