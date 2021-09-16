İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikası iş hayatında zorunlu oldu

İtalya’da hükümet, COVID-19 salgınıyla mücadelede ağustosta uygulamaya koyduğu; aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde COVID-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasını çalışma hayatı için zorunlu hale getirdi.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükümeti, ilk olarak 6 Ağustos’ta yoğun protestolar eşliğinde yürürlüğe koyduğu "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Bakanlar Kurulu'nun bu akşam oybirliğiyle kabul ettiği kanun hükmünde kararnameyle 15 Ekim'den itibaren kamu ve özel sektörde çalışan herkes için "Yeşil Geçiş" belgesi zorunlu hale getirildi.

"Yeşil Geçiş" olmadan çalışanlar işten uzaklaştırılacak

Bu şartı yerine getirmeyen çalışanlara 600 ila bin 500 euro, işverenler için 400 ile bin euro arasında değişen cezalar uygulanacak. Ayrıca, "Yeşil Geçiş" olmadan çalışanlar, özel sektörde hemen, kamuda ise en geç 5 gün içinde geçici olarak işten uzaklaştırılacak ve maaşları askıya alınacak.

Kararnameye göre, eczanelerde yapılan hızlı testlerin fiyatları da düşürülecek ve tıbbi gerekçelerle aşı olmayanlar için de testler ücretsiz olacak.

"Ülkenin yeniden açılmasının devamı için şart"

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Draghi, bakanlar kurulu nda bu düzenlemenin, ülkenin yeniden açılmasının devamı için şart olduğunu belirtti.

Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta, düzenlediği basın toplantısında, "Yenilik bunun evrensel bir strateji olmasında. Bununla kamu, özel sektör ve serbest meslek sahibi bireyler de olmak üzere 23 milyon çalışana dokunmuş olacağız.” dedi.

4,1 milyon devlet memuru hala aşı yaptırmadı

Brunetta, aşılamanın ülke genelinde hızlanmasını istediklerini ifade etti.

Diğer yandan, bugün itibarıyla kamu sektöründe bulunan yaklaşık 18 milyon çalışandan 13,9 milyonu aşılanırken, 4,1 milyon devlet memurunun ise halen aşı yaptırmadığı kaydedildi.