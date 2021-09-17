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İtalya'da son 24 saatte 5 bin 117 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 1:17 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 1:17

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 117 Kovid-19 vakasına rastlandı.


Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte virüsten  hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artarak 130 bin 167'ye yükseldi.
 
İtalya'da son 24 saatte yapılan 306 bin 267 testte 5 bin 117 kişiye  Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam  vaka sayısı 4 milyon 623 bin 155'e ulaştı.
 
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 116 bin 342'ye geriledi.
 
İyileşenlerin sayısı da 7 bin 193 artışla 4 milyon 376 bin 646'ya  ulaştı.
 
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de  başladığı ülkede, bugün itibarıyla 81 milyon 731 bin 985 doz aşı uygulandı. Tüm  aşıları tamamlananların sayısı 40 milyon 535 bin 706 oldu.

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İtalya koronavirüs Kovid-19
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