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İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı

AA |  23 Temmuz 2021 Cuma - 0:21 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 0:21

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.


Ülkede Kovid-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantının neden  olduğu vaka sayılarındaki artış sebebiyle hükümet, aşı sertifikası olarak bilinen  "Yeşil Geçiş (Green Pass)" belgesinin çerçevelerini belirledi ve salgına yönelik  bazı yeni tedbirler aldı.
 
Başbakan Draghi, bakanlar kurulu bugün onayladıkları yeni kanun  hükmünde kararnamenin detaylarını, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında  paylaştı.
 
 Aşı yaptıranlar ya da Kovid-19 geçirenler için öngörülen "Yeşil Geçiş"  belgesine değinen Draghi, "İtalyan ekonomisi iyi gidiyor, toparlanıyor ve İtalya  diğer Avrupa ülkelerine göre daha hızlı büyüyor ancak Delta varyantı ciddi bir  tehdit. 'Yeşil Geçiş', keyfi bir uygulama değildir, ekonomik faaliyetlerin açık  tutulabilmesi için bir koşuldur. Huzur veren bir tedbirdir." dedi.
 
İtalya Başbakanı, İtalyanların yarısının aşılamada iki dozu birden  alarak aşılamasını tamamladığını belirtti.
 
 Salgınla mücadelede aşının önemine dikkati çeken ve halen aşı  olmayanları aşı olmaya çağıran Draghi, "Aşı olmayın demek ölün demek. Aşı  olmuyorsun, hastalanıyorsun ve ölüyorsun ya da başkasına bulaştırıyorsun, başkası  ölüyor. Aşı olmamak demek her şeyin yeniden kapanması demek. Aşı olmayın demek 4  ay öncesine geri dönmek demek." diye konuştu.
 
Draghi, okullarda herkesin katılımıyla yüz yüze eğitimin  başlayabilmesi için aşılama dahil her şeyi yapacaklarını söyledi.
 
Artan vakalar sebebiyle diskoteklerin bir süre daha kapalı kalacağını  bildiren Draghi, diskoteklerin zararını tanzim konusunda kabinede tam uyum  olduğunu belirtti.
 
Ülkede "Yeşil Geçiş" uygulaması 6 Ağustos'tan itibaren başlıyor
 
Bakanlar kurulunun bugün onayladığı kanun hükmünde kararnameye göre,  ülkede salgına yönelik uygulanan ve ay sonunda bitecek olağanüstü hal (OHAL) 31  Aralık 2021'e kadar uzatıldı.
 
Buna göre, ülkede en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay,  Kovid-19 geçirenler için ise 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil Geçiş" belgesi  düzenlenecek. Buna ek olarak, moleküler ya da hızlı Kovid-19 testi yaptıranlar  için ise "Yeşil Geçiş" belgesinin süresi 48 saat olacak.
 
Söz konusu "Yeşil Geçiş" belgesi, 6 Ağustos'tan itibaren restoran ve  kafe gibi yerlerin iç mekanlarına, tiyatrodan sinemalara, halka açık gösteri,  spor etkinlikleri (müsabaka, yarışma) ile müzeler, yüzme havuzları, spor  salonları, festivaller, fuarlar, termal merkezler, tematik eğlence parkları ve  bahis salonlarına girişlerde gerekli olacak.
 
Bu arada, "Yeşil Geçiş" belgesini doğrulamadan giriş yapan kişiler ve  mekan sahiplerine 400 ile 1000 avro ceza uygulanacağı, bu ihlalin üç kez  tekrarlanması halinde mekanın 1 günden 10 güne kadar kapatılacağı bildirildi.
 
Kararnamede ayrıca, ülkede geçen kasımdan beri vaka artışına göre  bölgeleri farklı renk kategorisinde değerlendiren uygulamada yeni kriterler  belirlendi. Bundan sonra, bölgelerin renk kategorilerini belirlemede vaka artışı  değil, bölgelerdeki hastanelerin doluluk oranı ana kriter olacak.
 

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İtalya Mario Draghi koronavirüs OHAL
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