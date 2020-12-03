03 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.331 0.40 EURO 9,4480 -0.73
USD 7,7650 -1.23 ALTIN 457,920 -0.90
CANLI BORSA
TÜMÜ

İtalya'da korkunç rakam! Ölü sayısı en yüksek seviyede

AA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 20:04 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 20:04

İtalya'da son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınının başından beri günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.


ETİKETLER

İtalya Kovid-19 koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.