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İsyan etti! 'Türkçeye İngilizce katmayın'

09 Temmuz 2020 Perşembe - 14:51 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 14:51

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Türkçeye İngilizce katmayın..." dedi.


Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada Türkçe'ye yönelik mesajıyla dikkat çekti. Farah Zeynep, Türkçeye İngilizce kelimeler katılmaması gerektiğini vurguladı. Ünlü oyuncu şu mesajı paylaştı: “Türkçeye İngilizce katmayın nolur katmayın lütfen Türkçe konuşurken dümdüz Türkçe konuşulsun lütfen İngilizcenizi İngilizce konuşurken kullanın.”
 
 

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