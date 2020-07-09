Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada Türkçe'ye yönelik mesajıyla dikkat çekti. Farah Zeynep, Türkçeye İngilizce kelimeler katılmaması gerektiğini vurguladı. Ünlü oyuncu şu mesajı paylaştı: “Türkçeye İngilizce katmayın nolur katmayın lütfen Türkçe konuşurken dümdüz Türkçe konuşulsun lütfen İngilizcenizi İngilizce konuşurken kullanın.”
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- İsyan etti! 'Türkçeye İngilizce katmayın'
İsyan etti! 'Türkçeye İngilizce katmayın'
09 Temmuz 2020 Perşembe - 14:51 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 14:51