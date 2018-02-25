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İsviçre'de çığ felaketi: 1 ölü, 3 yaralı

25 Şubat 2018 Pazar - 15:56 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 15:56

İsviçre Alplerinin İtalyan sınırında çığ düşmesi nedeniyle bir dağcı yaşamını yitirdi, üçü yaralandı.


İsviçre Haber Ajansı SDA'nın haberine göre, Valais Kantonu Polisi, dün  öğleden sonra Arolla Vadisi yanındaki Aiguille de la Tsa Dağı'nın 3 bin 500  metresindeki bir kulübeden ayrılan dört dağcının çığ nedeniyle sürüklendiğini  açıkladı.
 
Yaralı olarak kurtarılan dağcılar helikopterle Sion kentindeki bir  hastaneye kaldırıldı. Dağcılardan 40 yaşında olduğu belirtilen bir kadının gece  yarısı hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı diğer üç kişinin durumunun iyi  olduğu belirtildi.
 
Geçen ay İsviçre Alplerinde meydana gelen üç ayrı çığ düşmesi sonucu  üç dağcı yaşamını yitirmişti.
 
  
 

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