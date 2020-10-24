Mevsim normallerine göre sıcak bir haftayı geride bırakan İstanbullular, hafta sonunu da fırsat bilerek parklara ve meydanlara akın etti. Son günlerde artış gösteren vakalara rağmen vatandaşlar korona virüse (Covid-19) aldırmadan meydanları doldurdu. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndaki kalabalık da dikkat çekti. Meydan ve caddede dolaşan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurulana uymadığı, bazı vatandaşların ise maske takmadığı görüldü.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü! Kimse aldırış etmedi
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü! Kimse aldırış etmedi
İHA | 24 Ekim 2020 Cumartesi - 18:59 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 18:59