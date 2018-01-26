İstanbullu Gelin 34. yeni bölümde Süreyya'dan sürpriz!

İstanbullu Gelin 34. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Cuma akşamları Star'da yayınlanan fenomen dizi İstanbullu Gelin'de neler yaşanacağı merak konusu oldu. Faruk'un fark edeceği gerçek ne olacak? İşte İstanbullu Gelin fragman ve özeti...

İSTANBULLU GELİN 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Süreyya, yıl dönümleri için Faruk’a bir sürpriz hazırlıyor.

Esma’nın itiraflarıyla konakta yer yerinden oynar. Süreyya, Faruk’u sakinleştirmek için beklenmedik bir hamle yapar. Duygusal açmazlarda olan Fikret sonunda patlar. Murat’ın kontrolsüz öfkesi tatsız bir olaya sebebiyet verir. Neşeli bir haber duyanları sevince boğar. Can, sürpriz bir isimle sonuçları çok tehlikeli olacak bir ortaklık kurar. Osman, annesinden duydukları ile yıkılır. Faruk gelen bir telefonla bunca zamandır engellemeye çalıştığı felaketin gerçekleşmiş olduğunu anlayacaktır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Konaktaki bir tuhaflık Faruk’u harekete geçirir. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirir. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırır. Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırır. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verir. Benzer süreçler yaşayan Süreyya ve Senem farklı duygularla da olsa aynı haberi beklemeye koyulurlar. Faruk kafasındaki soru işaretlerinden kurtulamaz. İzlediği yol onu duyduğunda inanamayacağı bir gerçekle karşı karşıya bırakacaktır.