İstanbul Üniversitesi personel alıyor! İşte başvuru şartları!

İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul Üniversitesi, perfüzyonist, laboratuvar personeli, röntgen teknisyeni ve sağlık teknikeri kadrolarına 4B sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki, İstanbul Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İstanbul Üniversitesi personel alımı detayları...

