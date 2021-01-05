İstanbul Üniversitesi personel alıyor! İşte başvuru şartları!

İstanbul Üniversitesi 4B sözleşmeli 22 personel alacak. İstanbul Üniversitesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversite bünyesinde yer alan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine perfüzyonist, laboratuvar personeli, röntgen teknisyeni ve sağlık teknikeri alacak.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylar, ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuruadresinden online olarak yapabilecek. Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacak. Kontenjan sayısın 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecek. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
Üniversitenin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
1-Yeni Tip Korona Virüs (COVİD-19) Pandemi süresince şehirlerarası ulaşımın kısıtlı olması nedeniyle İstanbul ili sınırları içinde ikamet eden kişiler başvuru yapabileceklerdir.
2-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
5-Başvuracak adayların 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları
gerekmekte olup Lisans için 2020 KPSS-P3; Önlisans için 2020 KPSS- P93 ve Lise için 2020 KPSS- P94 puan türü esas alınacaktır.
6-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli
personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.