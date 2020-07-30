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İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

DHA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 18:45 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 18:45

İstanbul'da Arife Günü TEM Otoyolu'nda ve D-100 karayolu üzerinde bazı noktalarda yoğunluk yaşandı.


Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyenlerin yolculuğu Arife Günü de devam etti. TEM Otoyolu'nda ve D-100 Karayolu üzerinde İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar bazı noktalarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların, bayram için erkenden hareket etmesi nedeniyle daha önceki yıllara göre trafik yoğunluğu oldukça az yaşandı. İstanbul trafik yoğunluğunu gösteren haritaya göre yüzde 30'a kadar çıkan trafik yoğunluğu, daha sonra yüzde 18'e kadar düştü.

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İstanbul Arife Günü TEM
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