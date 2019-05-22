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İstanbul'da terör operasyonu!

AA |  22 Mayıs 2019 Çarşamba - 9:57 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 9:57

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  örgütün kırsal  yapılanması içerisinde yer alan ve çeşitli eylemlerle katıldığı belirlenen  şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a geldiği  istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
 
Soruşturma kapsamında, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen  ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.
 
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 33 mermi ve çok sayıda  örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

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istanbul terör operasyon PKK
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