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İstanbul'da plastik fabrikasında yangın! Ekipler bölgede

DHA |  27 Mayıs 2020 Çarşamba - 15:42 | Son Güncelleme : 27 05 2020 - 16:35

Avcılar’da plastik madde üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın her yerini kapladı. Alev alev yanan fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.


Yangın, saat 15.30 sıralarında Firüzköy'de bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerin haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
 
Binada kimsenin olmadığı belirlenirken itfaiye ekipleri alevlerin binanın üzerine yükseldiği yangına müdahalede bulundu. Binanın bir kısmını tamamen kaplayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi.
 

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Avcılar İstanbul yangın
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