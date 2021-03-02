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İstanbul'da mobilya fabrikasında yangın! Tüm binayı sardı

DHA |  02 Mart 2021 Salı - 13:12 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 13:14

İstanbul Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın binanın çatısında başladı ve tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


 
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