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İstanbul'da kışlada yangın çıkaranları yakalayan personel ödüllendirildi

AA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 22:34 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 22:34

İstanbul'da Baştabya Kışlası'nda çıkarılan yangın sonrası şüphelileri yakalayan ve yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan askeri personel ödüllendirildi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Baştabya Kışlasında 30 Temmuz’da çıkarılan yangın sonrası olay yerine yakın bölgede şüpheli üç şahsı yakalayan ve yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan bir Astsubay Astçavuş, bir Uzman Çavuş ve üç Erbaş/Er personelimiz başarılarından dolayı ödüllendirildi" bilgisini paylaştı.
 

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İstanbul Baştabya Kışlası ödül
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