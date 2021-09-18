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İstanbul'da gıda zehirlenmesi! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 2:00 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 2:00

İstanbul Pendik'te, komşular arasında düzenlenen mevlide katılan çok sayıda vatandaş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.


Sülüntepe Mahallesi'nde, öğle saatlerinde komşular arasında düzenlenen  mevlit yemeğine katılan vatandaşlardan birçoğu yemekten sonra rahatsızlandı.
 
Rahatsızlanan vatandaşlar, akşam saatlerinde çevre ilçelerdeki  hastanelerde tedavi altına alındı.

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İstanbul Pendik vatandaş
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