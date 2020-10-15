İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul'da yarından itibaren geçerli olacak yeni ekmek tarifesi belli oldu. Ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatı 7,5 TL olacak. Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi.

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatı 7,5 TL olacak. Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi.