26 Temmuz 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.352 -0.86 EURO 10,1010 0.33
USD 8,5590 0.13 ALTIN 495,680 -0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ahmet YEŞİLMEN- İdris TİFTİKÇİ-Ozan URAL-Buğra AKAY/ İSTANBUL (DHA) |  26 Temmuz 2021 Pazartesi - 0:30 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 0:30

İstanbul'da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Akşam saatlerinde görülen ay, saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken İstanbul'un simgeleriyle ile bir arada görüntülenen dolunay, ortaya doyumsuz  görüntüler ortaya çıkardı.

ETİKETLER

İstanbul dolunay kartpostal
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.