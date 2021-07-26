Akşam saatlerinde görülen ay, saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken İstanbul'un simgeleriyle ile bir arada görüntülenen dolunay, ortaya doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.
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İstanbul'da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu
Ahmet YEŞİLMEN- İdris TİFTİKÇİ-Ozan URAL-Buğra AKAY/ İSTANBUL (DHA) | 26 Temmuz 2021 Pazartesi - 0:30 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 0:30