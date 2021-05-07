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İstanbul'da 2 günde 344 bin aileye 379 milyon TL destek ödemesi

07 Mayıs 2021 Cuma - 22:14 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 22:14

İstanbul'da ihtiyaç sahibi 344 bin 785 aileye toplam 379 milyon 263 bin 500 TL destek ödemesi yapıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım ücreti ödemelerinin yeniden başlayacağını duyurmuştu. 
 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 4-6 Mayıs tarihlerinde 344 bin 785 aileye toplam 379 milyon 263 bin 500 TL ödeme yapıldığını açıkladı.

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İstanbul ihtiyaç sahibi destek ödemesi
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