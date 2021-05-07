İstanbul'da 2 günde 344 bin aileye 379 milyon TL destek ödemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım ücreti ödemelerinin yeniden başlayacağını duyurmuştu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 4-6 Mayıs tarihlerinde 344 bin 785 aileye toplam 379 milyon 263 bin 500 TL ödeme yapıldığını açıkladı.
Sevgili İstanbullular,#TamKapanma Sosyal Yardım Programlarıyla,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 7, 2021
?4-6 Mayıs tarihleri arasında
??Hane başına 1.100 TL,
??Toplamda ise 344.785 ailemize
3??7??9??. 2??6??3??. 5??0??0?? TL
ödeme yapıldı.