08 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 0.95 EURO 10,0400 0.34
USD 8,2460 -0.28 ALTIN 484,910 0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsrail polisinden Filistinlilere ses bombalı müdahale!

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 23:06 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 23:32

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı.


Çok sayıda Filistinli Kadir Gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i  Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı'nda toplandı.
 
Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki  oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti.
 
İsrail polisi, daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan  Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.
 
Bölgede gerginlik devam ediyor.
 
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan  Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca  İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi  artırdı.
 
İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki  cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı,  İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını  açıklamıştı.

ETİKETLER

İsrail Doğu Kudüs Filistin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.