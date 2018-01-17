İsrail'in sınır dışı kararı aldığı Sudanlı intihar etti

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, 8 yıldan beri İsrail'de yaşayan 27 yaşındaki Sudanlı Vadjungah Muhammed hakkında çıkan sınır dışı kararı sebebiyle intihar etti.
İsrail'e sığınmacı olarak geldikten sonra 2012 yılında kaçak çalıştığından dolayı gözaltına alınan Muhammed'in 2014'te serbest bırakıldığı aktarılan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu, İçişleri ve İç Güvenlik Bakanlarının isteği üzerine İçişleri Bakanlığı ile Göçmenlik ve Sınır Yönetimi, sığınmacıların sınır dışı edilmesi için hazırlık başlattığı belirtildi.
İsrail'de 27 bin Eritreli, 7 bin 500 Sudanlı, 2 bin 500 diğer Afrika ülkelerinden sığınmacı bulunduğu kaydedildi.