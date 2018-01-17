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İsrail'in sınır dışı kararı aldığı Sudanlı intihar etti

AA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 21:06 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 21:06

İsrail'in hakkında sınır dışı etme kararı aldığı Sudanlı kendini asarak intihar ettiği bildirildi.


İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, 8 yıldan beri İsrail'de  yaşayan 27 yaşındaki Sudanlı Vadjungah Muhammed hakkında çıkan sınır dışı kararı  sebebiyle intihar etti.
 
İsrail'e sığınmacı olarak geldikten sonra 2012 yılında kaçak  çalıştığından dolayı gözaltına alınan Muhammed'in 2014'te serbest bırakıldığı  aktarılan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu, İçişleri ve İç Güvenlik  Bakanlarının isteği üzerine İçişleri Bakanlığı ile Göçmenlik ve Sınır Yönetimi,  sığınmacıların sınır dışı edilmesi için hazırlık başlattığı belirtildi.
 
İsrail'de 27 bin Eritreli, 7 bin 500 Sudanlı, 2 bin 500 diğer Afrika  ülkelerinden sığınmacı bulunduğu kaydedildi.
 

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İsrail Sudanlı intihar etti sınır dışı kararı
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