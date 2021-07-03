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İsrail'in saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

AA |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 23:46 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 23:46

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıları devam ediyor. İsrail polisinin Filistinliler ile sivil Yahudi işgalciler arasında çıkan tartışmaya müdahalesinde 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.


Batı Şeria'da sivil Yahudi işgalciler Nablus kentine bağlı Kusra köyüne saldırmak istedi.
 
Saldırıyı engellemeye çalışan Filistinliler ile sivil Yahudi işgalciler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandı.
 
Bir Filistinli hayatını kaybetti
 
İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulan 20 yaşındaki Muhammed Farid Ali Hasan yaşamını yitirdi.
 
Müdahalede 2 Filistinli de ayağından plastik mermiyle vuruldu. Yaralılardan biri İsrail güçlerince gözaltına alındı.
 
İsrail'in saldırıları yıllardır sürüyor
 
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
 
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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