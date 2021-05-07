İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepkiler: Yeter artık

Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Yapılan saldırınını ardından Türkiye'den tepkiler peş peşe gelmeye başladı.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP: DEVLET TERÖRÜDÜR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadesini kullandı. Şentop, Twitter'daki hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi. Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in, şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik edildiğini belirten Şentop, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
FAHRETTİN ALTUN: ASLA KABUL EDİLEMEZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz.
İBRAHİM KALIN: DERHAL DURMALIDIR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: İNSANLIK DIŞI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılanlara yönelik saldırısını şiddetle kınadı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay." ifadelerini kullandı. Yaralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, "Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
ÖMER ÇELİK: SONUNA KADAR YANINDAYIZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız.
NUMAN KURTULMUŞ: YETER ARTIK
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, işgalci İsrail'in saldırısına çok sert tepki göstererek ''Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.
Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Yeter artık! Bu saldırganlık sadece işgalci İsrail’in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail’i durdurmalıdır.''