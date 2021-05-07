İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepkiler: Yeter artık

NUMAN KURTULMUŞ: YETER ARTIK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , işgalci İsrail'in saldırısına çok sert tepki göstererek ''Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Yeter artık! Bu saldırganlık sadece işgalci İsrail’in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail’i durdurmalıdır.''