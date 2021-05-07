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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepkiler: Yeter artık

07 Mayıs 2021 Cuma - 21:44 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 23:15

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı. Saldırıya Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. İletişim Başkanı Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.


Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Yapılan saldırınını ardından Türkiye'den tepkiler peş peşe gelmeye başladı.
 
TBMM BAŞKANI ŞENTOP: DEVLET TERÖRÜDÜR
 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Mescid-i Aksa'da  cemaate saldırmasına ilişkin, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate  saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez.  Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadesini kullandı. Şentop, Twitter'daki hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da  cemaate saldırmasına tepki gösterdi. Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in, şiddet ve zulmünün arttığı  günlere şahitlik edildiğini belirten Şentop, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz  kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve  huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
 
FAHRETTİN ALTUN: ASLA KABUL EDİLEMEZ
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz.
 
 
İBRAHİM KALIN: DERHAL DURMALIDIR
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır.
 
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: İNSANLIK DIŞI
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin  Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılanlara yönelik saldırısını şiddetle  kınadı.  Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kıblemiz  Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek  ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay." ifadelerini  kullandı. Yaralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, "Filistin halkının haklı davasının  her daim yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
ÖMER ÇELİK: SONUNA KADAR YANINDAYIZ
 
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız.
 
NUMAN KURTULMUŞ: YETER ARTIK
 
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, işgalci İsrail'in saldırısına çok sert tepki göstererek ''Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.
 
Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Yeter artık! Bu saldırganlık sadece işgalci İsrail’in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail’i durdurmalıdır.''

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İletişim Başkanı Altun İsrail kıble
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