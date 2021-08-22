22 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.445 0.33 EURO 9,9580 -0.15
USD 8,4830 -0.28 ALTIN 486,100 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

AA |  22 Ağustos 2021 Pazar - 0:21 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 0:24

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.


Gazze-İsrail sınırında toplanan yüzlerce Filistinlinin düzenlediği  gösterilerin ardından bölgede tansiyon yükseldi.
 
İsrail ordusu, Gazze sınırına takviye birlikler gönderdiğini  açıklarken, Filistinli direniş gruplarının da alarm durumuna geçtiği  öğrenildi.
 
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın dün sınırdaki gösteriler  esnasında bir İsrail askerinin vurulmasına karşılık vereceklerini açıklamasından  birkaç saat sonra İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi.
 
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, saldırının ardından  Gazze'deki birkaç farklı noktada patlama meydana geldi.
 
Filistin medyasına göre ise vurulan yerlerin arasında Gazze'nin orta  bölgelerindeki Nuseyrat bölgesi ile sahil bölgesindeki Şati Mülteci Kampı'nın  olduğu belirtildi.
 
Gazze Şeridi'nin üzerinde yaklaşık iki saattir aralıksız uçan İsrail  insansız hava araçlarının sesi bölgenin tamamında duyulmaya devam ediyor.
 
Dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi  tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla abluka altındaki Gazze Şeridi  sınırında düzenlenen gösterilerde 41 Filistinli ile bir İsrail askeri  yaralanmıştı.
 
İsrail ordusu, 19 Ağustos'ta Gazze sınırındaki güçlerini artırma  kararı almıştı.
 
Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos  1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık  Selahaddin minberini yakmıştı.
 

ETİKETLER

İsrail abluka hava saldırısı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.