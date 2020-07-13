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İsrail'de skandal: Türk bayrağını yaktılar

AA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 20:14 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 20:59

Kendilerine Kudüs İnisiyatifi adını veren 9 kişilik bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önünde Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle yanlarında getirdikleri Türk bayrağını yaktı.


Kudüs İnisiyatifi adlı grubun başkanı olduğunu söyleyen Elias Zarina,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu inisiyatifin Hristiyan ve  Yahudilerden oluştuğunu belirtti.
 
Zarina, grupta bulunan ve belinde silah olduğu görülen kişinin İsrail  ordusu mensubu bir Yahudi olduğunu ifade etti.
 
Ayrıca Zarina, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı  Binyamin Netanyahu’ya Türkiye’ye karşı destek olma ve dünyadaki Hristiyanları  koruma çağrısında bulundu.
 
Türkiye karşıtı sloganların yer aldığı bazı pankartları Konsolosluk  binasının dış cephesine asan grup mensupları, bir süre ellerindeki Yunanistan ve  Bizans İmparatorluğu bayraklarını salladıktan sonra Türk bayrağını yaktı.
 
Grup üyeleri binaya Yunanistan bayrağı asmak isterken Konsolosluk  çalışanları bunu engellemeye çalıştı.
 
İsrail polisi, gösteri bittikten sonra olay yerine geldi ve ardından  grup üyeleri Konsolosluk binasından uzaklaştı.
 
Polis Türk bayrağını yakan kişiyi gözaltına aldı.

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Kudüs Ayasofya israil
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