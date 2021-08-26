26 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.453 -0.86 EURO 9,8950 0.27
USD 8,3760 0.05 ALTIN 482,120 -0.95
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsrail açık açık tehdit etti! 'Yakın zamanda' dedi ve operasyonu açıkladı

AA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 1:26 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 1:26

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, "belki yakın zamanda" ifadesini kullanarak Gazze'ye yönelik askeri bir operasyona hazırlandıklarını, İran'a karşı askeri seçenek için de hazırlıkların hızlandırıldığını ifade etti.


İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre Genelkurmay Başkanı  Kochavi, savaş muhabirlerine açıklamalarda bulundu.
 
Kochavi, "Belki de yakın bir zamanda Gazze'de yeni bir operasyona  hazırlanıyoruz ve arkasında kim olursa olsun İsrail'in egemenliğinin ihlal  edilmesini kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Nükleer programını durdurması için başka bir seçenek bulunmaması  halinde ordunun İran'a karşı da askeri seçenek için hazırlıkları hızlandırdığını  vurgulayan İsraiili Bakan, bu amaç için savunma bütçesi tahsis edildiğini  aktardı.
 
Kochavi, Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçesi için 1,5 milyar şekel  (yaklaşık 460 milyon dolar), 2022 yılı için de 1 milyar şekelden (yaklaşık 310  milyon dolar) fazla ödenek aldığını dile getirdi.
 
İran'ın bölgedeki deniz faaliyetlerine karşı koyma planlarıyla ilgili  ise Kochavi, İsrail ordusunun İran'ın Orta Doğu'daki nüfuzunu azaltmak için  sistematik ve çeşitli şekillerde çalıştığını sözlerine ekledi.
 

ETİKETLER

İsrail Genelkurmay Aviv Kochavi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.