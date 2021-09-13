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İskoçya yeniden bağımsızlık referandumuna gidiyor

13 Eylül 2021 Pazartesi - 15:09 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 15:09

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söyledi.


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