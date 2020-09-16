İsim benzerliği nedeniyle hayatı karardı! Karar düzelmezse cezayı o çekecek...

Yozgatlı Ergin Darğın, isim benzerliği ve polisin yanlış kimlik tespiti nedeniyle hiç ilgisinin olmadığı bir kaçakçılık davasının tarafı haline geldi. Darğın, evine gelen tebligat sonucu hiç gitmediği İzmir’de yargılandığını öğrendi.

İzmir'de bir adrese düzenlenen operasyonda işyeri sahibi Ergin Darğın hakkında tutanak tutuldu ancak polisler TC kimlik numarası olarak hiç İzmir 'de bulunmamış Yozgat lı başka Ergin Darğın'ın bilgisini yazdı. Eğer karar düzelmezse İzmirli Ergin'in cezasını Yozgatlı Ergin çekecek...

İzmir Emniyeti, kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine Karabağlar’daki bir adreste 11 Mart 2015’te arama yaptı, 179 paket kaçak sigara ele geçirdi. İşyeri sahibi Ergin Darğın hakkında tutanak tutan polisler, kaçak sigara satışı yapan Ergin Darğın’ın TC kimlik numarası yerine, hiç İzmir’de bulunmayan Yozgat Boğazlıyan’daki mal müdürlüğünde memur olarak çalışan bir başka Ergin Darğın’ın kimlik bilgilerini girdi.

DURUŞMAYA KATILIP SAVUNMA YAPTI

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre yapılan soruşturma sonucunda İzmirli Ergin Darğın hakkında ‘kaçakçılık’ suçundan İzmir 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Düzenlenen iddianamede de Yozgatlı Ergin Darğın’ın nüfus kayıt bilgileri ve TC kimlik numarası yazıldı. İddianamede adres olarak ise İzmirli Ergin Darğın’ın bilgileri yer aldı. İzmirli Darğın hakkında açılan davaya katılarak savunma da yaptı. İzmirli Darğın savunmasında, o tarihte İzmir’e yeni geldiğini işsiz olup hediyelik eşya dükkânın açtığını fakat yeterli para kazanmadığını, bir kişinin kendisine sigara satışından para kazanmayı önerdiğini, yaptığından pişman olduğunu belirtti. Mahkeme ilk duruşmada ‘kaçakçılık kanuna muhalefet’ suçundan İzmirli Darğın’a 17 Eylül 2015 tarihinde, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme verilen cezayı, para cezasına çevirdi. İzmirli Darğın kararı temyiz etti.

YARGITAY AŞAMASINDA HABERİ OLDU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya ilişkin 27 Kasım 2019’da onama talepli tebliğname hazırladı. Başsavcılık, hazırladığı tebliğnameyi taraf olarak, davayla hiç ilgisi olmayan Yozgatlı Ergin Darğın’ın adresine tebliğ etti. Yozgatlı Darğın gelen kaçakçılık suçundan yargılanıp ceza aldığını öğrendi. Darğın önce, kimlik bilgilerinin kopyalanması sonucu yapılan bir sahtecilik olayının ortasında kaldığını düşündü. Darğın, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ifade verdi. “Yargılama sonucunda hakkımda hüküm kurulmuş ise de ben hayatımda hiçbir zaman İzmir iline dahi gitmedim. Kimliğimi de hiç kaybetmemiştim” dedi. Şehit yakını kontenjanında kamuda görev yapan Yozgatlı Ergin Darğın’ın söz konusu ceza nedeniyle işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yozgatlı Darğın'ın avukatı Şahin Polat 23 Şubat 2020’de dava dosyasının bulunduğu Yargıtay 7’nci Ceza Dairesi’ne başvuruda bulundu. Son sözü Yargıtay söyleyecek.