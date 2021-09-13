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İşe 50 lirayla başladı, şimdi taleplere yetişemiyor! Yılda 3 milyon lira kazanıyor

Konya'da 10 metrekarelik dükkanda mutfak malzemeleri satışıyla başladığı işi KOSGEB desteğiyle büyüten 48 yaşındaki Emine Altındağ, ihracata başladı.

İşe 50 lirayla başladı, şimdi taleplere yetişemiyor! Yılda 3 milyon lira kazanıyor Mutfağında farklı lezzetleri keşfetmeye çalışan Emine Altındağ, demir tatlısı yapmak için gerekli malzemeyi temin etmesiyle başladığı mutfak malzemesi ve pasta kalıbı işine koyuldu.
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