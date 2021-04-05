İş Bankası resmen duyurdu! Hesabı olanlar...

İş Bankası güzel haberi resmen duyurdu. Bankada hesabı olan müşterileri ilgilendiriyor. Büyük fırsat! 6 veya 12 aylık dönemi kapsıyor. Dev bankadan yapılan açıklamada gençlere özel olarak sunulan birikim uygulamasından bahsedildi. En az 250 TL tutar ile hesap açabilen 18-26 yaş arası müşteriler, paralarını biriktiriyor. Vade başlangıç zamanında para çekilip yatırılabiliyor. Belirlenen süre sonunda birikim hedefine ulaşan müşterilere faize ek olarak ödül faiz getirisi sunuluyor. Ödül faizi yalnızca birikim hedefi tutarı kadar veriliyor. Hedefe ulaşılamaması veya hesabın erken kapatılması durumunda ise fırsattan yararlanılamıyor. İşte İş Bankası hesap açılışı ve ödül faizi ile ilgili tüm bilgiler...

Türkiye İş Bankası yüz binleri ilgilendiren uygulamayı resmen duyurdu. Dev banka, 18-26 yaş arasındaki gençlere özel olarak sunduğu Biriktiren Genç Hesap ile gençlerin ufak ufak biriktirerek hedeflerine ulaşmaları için tasarruf desteği sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Biriktiren Genç Hesap ile 250 TL'den başlayan bir tutarla hesap açabilen gençler, 6 veya 12 aylık dönemler için kendilerine özel birikim hedefleri belirleyebiliyor. İhtiyaç duymaları halinde hesabın aylık vade dönemlerinde para çekip, yatırabiliyor.

Aylık vadelerde güncel faiz getirisi elde eden gençler, başlangıçta belirledikleri süre içerisinde birikim hedefine ulaşmaları durumunda, mevcut elde edilen faize ek olarak "ödül faiz" getirisi ile ödüllendiriliyor.