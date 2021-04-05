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İş Bankası resmen duyurdu! Hesabı olanlar...

AA |  05 Nisan 2021 Pazartesi - 13:04 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 13:39

İş Bankası güzel haberi resmen duyurdu. Bankada hesabı olan müşterileri ilgilendiriyor. Büyük fırsat! 6 veya 12 aylık dönemi kapsıyor. Dev bankadan yapılan açıklamada gençlere özel olarak sunulan birikim uygulamasından bahsedildi. En az 250 TL tutar ile hesap açabilen 18-26 yaş arası müşteriler, paralarını biriktiriyor. Vade başlangıç zamanında para çekilip yatırılabiliyor. Belirlenen süre sonunda birikim hedefine ulaşan müşterilere faize ek olarak ödül faiz getirisi sunuluyor. Ödül faizi yalnızca birikim hedefi tutarı kadar veriliyor. Hedefe ulaşılamaması veya hesabın erken kapatılması durumunda ise fırsattan yararlanılamıyor. İşte İş Bankası hesap açılışı ve ödül faizi ile ilgili tüm bilgiler...


Türkiye İş Bankası yüz binleri ilgilendiren uygulamayı resmen duyurdu. Dev banka, 18-26 yaş arasındaki gençlere özel olarak sunduğu Biriktiren Genç Hesap ile gençlerin ufak ufak biriktirerek hedeflerine ulaşmaları için tasarruf desteği sağlıyor.
 
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Biriktiren Genç Hesap ile 250 TL'den başlayan bir tutarla hesap açabilen gençler, 6 veya 12 aylık dönemler için kendilerine özel birikim hedefleri belirleyebiliyor. İhtiyaç duymaları halinde hesabın aylık vade dönemlerinde para çekip, yatırabiliyor.
 
Aylık vadelerde güncel faiz getirisi elde eden gençler, başlangıçta belirledikleri süre içerisinde birikim hedefine ulaşmaları durumunda, mevcut elde edilen faize ek olarak "ödül faiz" getirisi ile ödüllendiriliyor. 
 
BİRİKTİREN GENÇ HESAP NEDİR?
 
Biriktiren Genç Hesap ile 6 veya 12 aylık dönemler için birikim hedefi koyarak, hem hesabın aylık faiz getirilerinden faydalanır hem de sözleşme süresinin sonunda hedef birikim tutarına ulaşılırsa, birikimler üzerinden İş Bankası’nın ek bir katkıda bulunacağı “Ödül Faiz” getirisine hak kazanılıyor.
 
İhtiyaç duyulması halinde hesabın aylık vade dönemlerinde para çekebilir ya da para da yatırılabiliyor. 
 
KİMLER KULLANABİLİR?
 
18-26 yaş aralığındaki tüm gençler Biriktiren Genç Hesap açabilir. 
 
 
AVANTAJLARI NELER?
 
Biriktiren Genç Hesap ile para biriktirmek için alternatifli vade seçenekleri var. Açılış sırasında 6 veya 12 aylık sözleşme süresi birikim hedefi belirlenebiliyor.
 
Sözleşme süresi sonunda birikim hedefine ulaşılırsa, geriye dönük olarak hesabın vade sonlarındaki bakiyesine mevcut ilan edilen faize ek olarak “Ödül Faiz” oranı üzerinden ek bir faiz geliri de elde ediliyor. Asgari açılış tutarı sadece 250 TL. Azami tutarı ise 100.000 TL’ye kadar belirlenebiliyor.
 
Hesaptan aylık vade başlangıç tarihlerinde para çekip ya da para yatırılabiliyor. Hesap için uygulanacak aylık faizler, ay sonlarında hesapta bulunan bakiyen üzerinden yapılır. Ele toplu bir para geçince bir sonraki ayın başlangıç tarihinde bu parayı hesabına yatırıp, ay sonunda bu tutar üzerinden faiz alabilirsiniz.
 
Aynı anda birden fazla Biriktiren Genç Hesap açılamıyor. Hesabın sözleşme süren sonunda kapatılır ve otomatik olarak tüm bakiyen vadesiz hesabına aktarılır.
 
 
'ÖDÜL FAİZİ' NASIL İŞLER?
 
Biriktiren Genç Hesap’ı açarken, yani hesap açılışı sırasında sözleşme süresi sonunda ulaşmak istediğin birikim hedefini belirlersin. Bu hedef ilgili dönem içinde bir daha değiştirilemeyeceği için gerçekçi belirlemekte fayda var. 
 
“Ödül Faiz”e sözleşme sonunda birikim hedefine ulaşılması halinde hak kazanılıyor. “Ödül Faiz”, her vade dönemi sonundaki hesap bakiyene geriye dönük olarak uygulanır.
 
Birikim hedefine ulaşamadın veya hesabını sözleşmede belirlenen süreden önce daha erken kapattın, bu durumda “Ödül Faiz”inden yararlanılamıyor. Hesabına kapattığın tarihe kadar işlemiş olan aylık faiz getirilerin ise geri alınmayacak.
 
“Ödül Faiz” yalnızca birikim hedefi tutarın kadar verilir. Hesap bakiyenin birikim hedefi üzerinde kalan kısmına ödül faiz verilmez ve bu tutar için aylık faiz getirileri elde etmeye devam edersin.
 
BİRİKTİREN GENÇ HESAP NASIL AÇILIR?
 
İşCep’ten ve tüm İş Bankası Şubelerinden kolayca açabilirsin.

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