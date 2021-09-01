İrem Sak yat paylaşımıyla nefes kesti!

İrem Sak paylaşımına "Beni buraya getiren bir hikâye var. Anlatabilir miyim? Anlatıyorum. Bu bir hikâye. ya- şöyle- ge- yaşanmış bi hikâye" notunu düştü. İrem Sak'ın bu paylaşımına yorum yağdı.

Çoğu takipçisi "Reynmen nerede kaldın?" yorumunda bulundu. Bazı takipçiler ise İrem Sak'a "Yaz bitmemiştir" yorumunu yazdı.