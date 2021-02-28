İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, ülkesinin Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerde bulunmasına tepki gösterilerek İran'ın Türkiye tarafından verilen terörle mücadelenin karşısında değil yanında yer almasının beklendiğini bildirildi.

Ferazmend'e, Büyükelçi Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle itham eden açıklamalarının kuvvetli ifadelerle reddedildiği, Türkiye'nin operasyonlarının esasen Irak'ın istikrarı, güvenliği ve egemenliğini hedef alan PKK unsurlarına yönelik terörle mücadele kapsamında icra edildiğinin Irak makamları dahil herkes tarafından bilindiği belirtildi.

Türkiye'nin, Irak'la arasında son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerde terör örgütü PKK'nın ortak tehdit olduğu yönünde anlayış birliği sağlandığı ve İran'ın da Türkiye'nin terörle mücadelesinin karşısında değil, yanında yer almasının beklendiğini vurgulandı.

Öte yandan, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi'nin söz konusu mülakatında, Irak'taki PKK varlığının yarattığı tehdide hiç değinmemiş olmasının dikkat çektiği de vurgulandı.

Büyükelçi Ferazmend'e ayrıca Irak hükümetinin PKK'yla etkin şekilde mücadele edebilmesi için, terör örgütüyle iş birliği içinde olanlar dahil tüm silahlı milis grupların hükümet kontrolüne alınması yönündeki çabalara iki ülke olarak destek verilmesi gerektiği hatırlatıldı.