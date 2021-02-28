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İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

AA |  28 Şubat 2021 Pazar - 14:08 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 14:19

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, ülkesinin Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerde bulunmasına tepki gösterilerek İran'ın Türkiye tarafından verilen terörle mücadelenin karşısında değil yanında yer almasının beklendiğini bildirildi.


 Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran'ın Bağdat  Büyükelçisi Mescidi'nin Rudaw yayın kuruluşuna 23 Şubat'ta verdiği mülakatta,  Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerde bulunması  üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend bugün Dışişleri Bakanlığına  çağrıldı.
 
Ferazmend'e, Büyükelçi Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini  ihlal etmekle itham eden açıklamalarının kuvvetli ifadelerle reddedildiği,  Türkiye'nin operasyonlarının esasen Irak'ın istikrarı, güvenliği ve egemenliğini  hedef alan PKK unsurlarına yönelik terörle mücadele kapsamında icra edildiğinin  Irak makamları dahil herkes tarafından bilindiği belirtildi.
 
Türkiye'nin, Irak'la arasında son dönemde gerçekleştirilen üst düzey  ziyaretlerde terör örgütü PKK'nın ortak tehdit olduğu yönünde anlayış birliği  sağlandığı ve İran'ın da Türkiye'nin terörle mücadelesinin karşısında değil,  yanında yer almasının beklendiğini vurgulandı.
 
Öte yandan, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi'nin söz konusu  mülakatında, Irak'taki PKK varlığının yarattığı tehdide hiç değinmemiş olmasının  dikkat çektiği de vurgulandı.
 
 
Büyükelçi Ferazmend'e ayrıca Irak hükümetinin PKK'yla etkin şekilde  mücadele edebilmesi için, terör örgütüyle iş birliği içinde olanlar dahil tüm  silahlı milis grupların hükümet kontrolüne alınması yönündeki çabalara iki ülke  olarak destek verilmesi gerektiği hatırlatıldı.
 
  
 
    

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