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İran Avrupa'dan yardım istedi

AA |  19 Şubat 2018 Pazartesi - 13:12 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 13:21

İran'da dün düşen ve 66 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağının enkazının bulunması için Avrupa ülkeleri ve Çin'den uydu görüntüleriyle destek istendi.


İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre ekipler henüz uçağın enkazına  ulaşamadı.
 
 İsfahan kentinin güneyindeki Dina dağına çarpan uçağın enkazının, 3  bin 800 metre yükseklikteki dağlık bölgeye dağılmış olduğu ve olumsuz hava  şartları nedeniyle bu noktaya ulaşmada zorluk yaşandığı kaydedildi.
 
Öte yandan İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya konuşan İran Uzay Ajansı  Başkan Yardımcısı Müçteba Seradeki, enkazın yerinin tam olarak tespit edilmesi  için Avrupa ülkeleri ve Çin'den uydu görüntüleriyle destek vermelerinin talep  edildiğini aktardı.
 
 
Helikopterler elverişsiz hava şartları nedeniyle arama kurtarma  çalışmalarına katılamazken, karadan oluşturulan ekiplerin tahmin edilen bölgeye  sevk edilmesi planlanıyor.
 
Arama çalışmalarına İran ordusu da insansız hava araçlarıyla destek  veriyor.
 
İran'da dün sabah saatlerinde Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava  Yolları şirketine ait ATR-72 tipi yolcu uçağı, İsfahan eyaletine bağlı Semirom  ilçesinde düşmüştü. Kazanın ardından, uçakta bulunan 66 kişiden kurtulan olmadığı  açıklanmıştı.
 
 

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