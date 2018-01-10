İran'dan tehlikeli çıkış!

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ocak ayı ortasına kadar nükleer programlar ilgili sınırlamalar karşılığında, İran 'ın petrol ihracatına ilişkin yaptırımların askıya alınması konusunda karar vermesi gerektiği vurgulandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behrouz Kamalvandi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Askıya alma devam ettirilmezse, bunun nükleer anlaşma ihlal edilmesidir ve İran İslam Cumhuriyeti elbette gerekli önlemleri alacaktır" dedi.

İranlı sözcü bu önlemlerin ne olacağından somut olarak bahsetmedi, açıklamanın devamında ise şunları kaydetti: "Atom Enerjisi Kurumu çeşitli alanlarda nükleer çalışmaları hızlandıracak bir kapasiteye sahip olmakla birlikte nükleer anlaşmanın yapıldığı döneme oranla bu kapasite birkaç kat arttırılabilir”

Silah derecesinde uranyum üretebilen zenginleştirme işlemi anlaşmanın şartları çerçevesinde kısıtlanmıştı. Güçlü bir uluslararası izlemeyle bu anlaşmanın destekçisi olan ülkeler İran’ın böylelikle güçlü bir nükleer silah geliştirmesinin engelleneceği konusunda hemfikir. İran ise bu çalışmalarda nükleer silah ürettiği iddialarını sert bir dille reddediyor.