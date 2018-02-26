İran'dan kritik Suriye açıklaması

İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Bakıri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Doğu Guta bölgesi için varılan ateşkes antlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
İran ve Suriye rejiminin ateşkese uyacağını ancak "teröristlerin" bulunduğu Şam banliyösü gibi bazı bölgelerin ateşkesin konusu olmadığını söyleyen Bakiri, Batı'nın Suriye'de istikrar istemediğini, Şam'ın mahallelerinin "temizlendiğini" gördükleri için ateşkesi öne sürdüklerini iddia etti.
Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'dan durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesinin yapılabilmesi için cumartesi günü düzenlenen BMGK toplantısında bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı.
Suriye'de Rusya ve İran destekli Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta bölgesinde 14 Kasım 2017'den bu yana düzenlenen hava ve kara saldırılarında bin 100'ü aşkın sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.