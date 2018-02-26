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İran'dan kritik Suriye açıklaması

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 1:56 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 1:56

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Doğu Guta bölgesine yönelik saldırıya devam edileceği sinyalini verdi.


İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Bakıri, Birleşmiş Milletler  Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Doğu Guta bölgesi için varılan ateşkes antlaşmasıyla  ilgili değerlendirmede bulundu.
 
İran ve Suriye rejiminin ateşkese uyacağını ancak "teröristlerin"  bulunduğu Şam banliyösü gibi bazı bölgelerin ateşkesin konusu olmadığını söyleyen  Bakiri, Batı'nın Suriye'de istikrar istemediğini, Şam'ın mahallelerinin  "temizlendiğini" gördükleri için ateşkesi öne sürdüklerini iddia etti.
 
Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin  kuşatması altında bulunan Doğu Guta'dan durumu ağır hasta ve yaralıların  tahliyesinin yapılabilmesi için cumartesi günü düzenlenen BMGK toplantısında bir  ay insani ateşkes kararı alınmıştı.
 
Suriye'de Rusya ve İran destekli Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki  Doğu Guta bölgesinde 14 Kasım 2017'den bu yana düzenlenen hava ve kara  saldırılarında bin 100'ü aşkın sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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