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İran'dan Ahmedinejad'a şok: Ayrıcalık yok

AA |  25 Aralık 2017 Pazartesi - 11:27 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 11:27

İran yargısı "bozgunculuk ve yolsuzlukla" itham ettikleri eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'la özel bir görüşme yapılmayacağını, kendisine kanunlar ve hukuk çerçevesinde karşılık verileceğini açıkladı.


İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre haftalık basın  toplantısında, Tahran Cuma Namazı İmamı Ayetullah İmami Kaşani'nin "Ahmedinejad,  Yargı Erki'yle görüşsün" tavsiyesinin sorulması üzerine Ejei, "Hayır. Bu tavsiye  kabul edilmeyecektir." dedi.
  
Ejei, eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'la özel bir görüşme  yapılmayacağını, kendisine kanunlar ve hukuk çerçevesinde karşılık verileceğini  kaydetti.
 
Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" internet haber  sitesine göre, Ahmedinejad yanlısı onlarca sosyal medya aktivisti geçen günlerde  emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
 
Haberde emniyet birimlerinden alınan bilgiye göre gözaltına  alınacaklar listesinde 188 kişinin ismi bulunduğu belirtildi.
 
Öte yandan yine Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen bazı aktivistlerin  cep telefonu hatlarının ilgili operatörler tarafından kapatıldığı ve bazılarının  banka hesaplarına ulaşamadıkları bilgisine yer verildi.
 
İran Yargı Erki  tarafından bozgunculuk ve yolsuzlukla suçlanan eski  İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, yargı erkine 48 saat süre verdiğini eğer  iddialarla ilgili belge ve bilgiler kamuoyuyla paylaşılmazsa yargı erki hakkında  açıklamalarda bulunacağını belirtmişti. Sürenin dolmasıyla birlikte Ahmedinejad  sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yargı Erki Başkanı Amuli Laricani'yi  bulunduğu makamı gasbetmekle suçlamıştı.
 
 İran'da iki adalet makamı bulunuyor. Yargı erki başkanı ülke lideri  Ali Hamaney tarafından belirlenirken, adalet bakanı cumhurbaşkanı tarafından  atanıyor. Ülkede mahkemeler yargı erkine bağlı çalışıyor.
 

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