İran'da sahte şeyh idam edildi

İran'da kendisini "tarikat şeyhi" olarak tanıtıp insanların dini duygularını sömürerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla yargılanan bir kişi idam edildi. Sahte şeyhin tedavi bahanesiyle kadınlara tecavüz ettiği ortaya çıktı.

