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İran'da sahte şeyh idam edildi

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 16:45 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 16:49

İran'da kendisini "tarikat şeyhi" olarak tanıtıp insanların dini duygularını sömürerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla yargılanan bir kişi idam edildi. Sahte şeyhin tedavi bahanesiyle kadınlara tecavüz ettiği ortaya çıktı.


İran'dan yayın yapan "Asriran" adlı haber sitesinin haberine göre,  Devrim Mahkemesi'nin "psikolojik rahatsızlıkları bulunan kişileri sihir ve büyü  yoluyla tedavi ettiğini öne sürerek kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunmak  ve kurduğu sahte tarikatın yöneticiliğini yapmaktan" suçlu bulduğu bir kişi idam  edildi.
 
 
Hakkında verilen idam kararının infaz edildiği "sahte tarikat  şeyhi"nin kimliği hakkında bilgi verilmezken, karısı hakkında da aynı suçlamayla  "idam hükmü" verildiği aktarıldı.
 
 İran'da sihir ve büyücülük yapanlara ağır cezalar uygulanıyor. 
 

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