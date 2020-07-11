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İran'da Kovid-19 ölümleri 12 bin 635'e yükseldi

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 13:28 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 13:28

İran'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 635'e yükseldi.


Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında  ölenlerin sayısının son 24 saatte 188 artışla 12 bin 635'e çıktığını bildirdi.
 
Ülkede toplam vaka sayısı da 2 bin 397 artarak 255 bin 117'ye  yükseldi.
 
Hastalardan 3 bin 338'inin durumunun ağır olduğu ülkede, bugüne kadar  217 bin 666 kişinin ise iyileşti.
 
İran'da bugüne dek 1 milyon 947 bin 114 Kovid-19 testi yapıldı.
 
Ülkede Huzistan, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Hürmüzgan ve Kuzey  Horasan "kırmızı bölge", Tahran, Elburz, Loristan, Güney Horasan, Kohgiluye-Buyer  Ahmed, Zencan, İsfahan, Mazenderan, Gülistan ve İlam ise "riskli bölge" ilan  edilmişti.
 

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İran Kovid-19 corona virüs
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