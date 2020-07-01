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İran'da büyük patlama: 19 kişi hayatını kaybetti

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 0:30 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 0:30

İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 19 olduğu belirlendi.


İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran'ın Tecriş Meydanı  yakınlarındaki Şeriati Caddesi'nde bulunan bir  klinikte meydana gelen patlamada  19 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
 
Hayatını kaybedenlerden 15'inin kadın olduğu belirtildi.
 
Tahran Savcısı Ali El-Kasi Mehr, devlet televizyonuna yaptığı  açıklamada, patlamanın, kliniğin ameliyat odasında bulunan 3 oksijen tankından  kaynaklandığını söyledi.
 
Öte yandan, patlamanın etkisiyle çevredeki binaların da camları  kırıldı. Olayın ardından Şeriati Caddesi trafiğe kapatılırken patlama yerine çok  sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi ve yoğun güvenlik önlemleri alındı.
 
Tahran'ın kuzeyinde bulunan klinikte yerel saatle dün 21.00 civarında  meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
 

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