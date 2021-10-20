Haberler »

Gündem Haberleri »

Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor

Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor