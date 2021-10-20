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Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor

20 Ekim 2021 Çarşamba - 9:27 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 9:35

Son dakika haberi... Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.


Son dakika haberi... Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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