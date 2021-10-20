Son dakika haberi... Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor
20 Ekim 2021 Çarşamba - 9:27 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 9:35